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Поход за продуктами в пандемию оказался опаснее полета на самолете

Lenta.ru
1 час назад
Поход за продуктами во время пандемии коронавируса оказался опаснее с точки зрения возможного заражения, чем путешествие на самолете. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, пишет Daily Express.
Поход за продуктами оказался опаснее полета на самолете
Фото: ТАССТАСС
Согласно новому исследованию, риск подхватить инфекцию в процессе авиаперелета гораздо ниже, чем при посещении магазина — это связано с работой систем вентиляции на борту воздушных судов и рециркуляцией воздуха.
«Вирус едва ли сможет распространиться на других людей ввиду "нисходящего направления" воздушного потока», — указано в отчете.
Отмечается, что установленные в лайнерах приборы способны отфильтровать 99 процентов бактерий и микробов и, таким образом, надежно защитить путешественников.
Кроме того, по мнению ученых, авиапассажирам в процессе полетов следует обязательно использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить качественную дезинфекцию окружающих предметов и поверхностей.
17 октября глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии.
Общество,Гарвардский университет,
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