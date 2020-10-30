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Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19 

РИА Новости 31 минуту назад
Названо главное условие окончания пандемии
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Накануне оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 17 717, до 1 581 693. Наибольшее количество в Москве — 4906, Санкт-Петербурге — 758, Подмосковье — 514. Подтверждены 366 смертей людей с коронавирусом, за все время — 27 301.

"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", — рассказал Жемчугов.

Что касается роста числа погибших от коронавируса, эксперт посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных зараженных. Кроме того, важно учитывать количество сделанных тестов.

"Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно — количество погибших. Потому что рост зараженных — это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает", — добавил Жемчугов.

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Комментарии 7
Общество , Наука и техника , Владислав Жемчугов , РИА Новости , Калтан , Кемерово , Кемеровская Область , Киселевск , Ленинск-Кузнецкий , Новокузнецк , Осинники , Прокопьевск , Тайга
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