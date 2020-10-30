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Медики раздавали маски на улице и попали на видео 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Молодые медики в Подмосковье вышли на улицы в противочумных костюмах и раздавали защитные маски всем прохожим. Это была спланированная акция, чтобы показать, как важны средства индивидуальной защиты в общественных местах. Нахождение в противочумном костюме нельзя назвать комфортным, а защитные маски оставляют на лице синяки. Но молодые люди были готовы пойти на это, чтобы показать прохожим, что ношение простой маски совершенно не страшная процедура, которая при этом может остановить распространение коронавирусной инфекции и сохранить жизнь многим людям, которые могут заразиться из-за пренебрежения простыми средствами защиты.
Общество , Видео
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