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Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией 

RT на русском 37 минут назад
Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Каждая страна исходит из собственной эпидситуации», — заявил он в беседе с НСН.

Например, отметил Онищенко, в Германии приняты разумные рекомендации по закрытию увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий.

«Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве, серьёзнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо», — сказал депутат.

Он рекомендовал сделать прививку от гриппа, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , газета "Известия" , Германия , Москва
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