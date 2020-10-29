«Нужны жесткие меры»: Познер обратился к властям Франции 

Российский телеведущий Владимир Познер призвал власти Франции выслать самых агрессивных исламистов. Вместе с тем он признал, что в происходящих терактах есть вина и самой Франции, которая "в течение долгих лет исповедовала так называемую политкорректность".

Первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер, имеющий французское гражданство, призвал власти Франции выслать из страны всех агрессивных исламистов.

Так телеведущий отреагировал на участившиеся в последнее время во Франции теракты, осуществленные мусульманами, передает издание «Подъем».

«Как француз, могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер. Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», — подчеркнул Познер.

Он также признал, что в происходящих злодеяниях есть вина и самой Франции, которая «в течение долгих лет исповедовала так называемую политкорректность».

«Франция испытывает чувство вины за годы колонизации, главным образом Северной Африки, а потому принимает мигрантов без разбора, оказывая им предпочтение, к которому они быстро привыкли и стали воспринимать как само собой разумеющееся», — пояснил Познер, являющийся, помимо всего прочего, кавалером французского Ордена Почетного легиона.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Париже Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими, в момент стычки с правоохранителями злоумышленник кричал: «Аллаху Акбар!» Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мусульманская религия сейчас находится в кризисе, пообещал бороться с исламским сепаратизмом, а также еще решительнее защищать «республиканские ценности» и свободу слова.

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пост в поддержку такой политики французского лидера, назвав его героем. Она также раскритиковала обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Макрона, назвав его слова «средневековым пониманием покушений на ценности».

«Свобода — самое ценное, что есть у человека. Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Хотите сидеть, закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце? — Ваше право. А мое — ходить в бикини», — пояснила журналистка.

Она также посетовала на то, что людей «запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову».

«После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — резюмировала свой пост Собчак. Под ее записью в соцсети пользователи оставили тысячи комментариев, половина которых содержит оскорбления.

В четверг, 29 октября, около церкви Нотр-Дам во французской Ницце 25-летний местный житель по имени Брахим с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его.

Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.