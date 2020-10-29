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Минаев матом обругал Екатерину Андрееву 

Вероника Полынина 17 минут назад
Минаев матом обругал Екатерину Андрееву
Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Писатель и бизнесмен Сергей Минаев пожалел ковид-диссидентку Екатерину Андрееву, которая вынуждена ежедневно «ломать себя об колено», «кошмаря» зрителей Первого канала «страшилками» про коронавирус.
Минаев прокомментировал в своем Youtube-канале недавний скандал, в который попала ведущая Первого канала Екатерина Андреева.
Екатерина Андреева заявила об опасности масок
Как писал «Рамблер», телеведущая оставила ковид-диссидентский комментарий под постом бизнесмена Яна Яновского, в котором тот возмущался отсутствием масок у зрителей Большого театра. Андреева с гордостью заявила, что была одной из зрительниц без маски, потому что опасность коронавируса сильно преувеличена, власти «примитивно дурят народ», а от постоянного ношения маски могут развиться болезни «похуже ковида».
Как отметил Минаев, Андреева ежедневно приходит на работу, «кошмарит» и «дурит народ» вместе с властями, а потом приходит домой и высказывает в Instagram, что она думает на самом деле.

«Екатерина Сергеевна, у меня к вам вопрос: у вас вообще биполярочка не развивается от этого? Я бы честно говоря е***ся (сошел с ума), если бы я вот так издевался над собой каждый день. Вообще мне вас искренне жаль, что вам приходится так ломать себя об колено», — заявил Минаев.

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Комментарии 7
Общество , Ян Яновский , Сергей Минаев , Екатерина Андреева
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