Минаев матом обругал Екатерину Андрееву 

«Екатерина Сергеевна, у меня к вам вопрос: у вас вообще биполярочка не развивается от этого? Я бы честно говоря е***ся (сошел с ума), если бы я вот так издевался над собой каждый день. Вообще мне вас искренне жаль, что вам приходится так ломать себя об колено», — заявил Минаев.