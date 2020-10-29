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Собчак ответила Соловьеву на обвинение в глупости 

Lenta.ru 40 минут назад
«Несете бред»: Собчак ответила Соловьеву
Фото: ТАСС
Телеведущая и блогерша Ксения Собчак отреагировала на слова ведущего Владимира Соловьева, который обвинил ее в глупости. Она ответила ему в Telegram-канале на комментарии, прозвучавшие в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
Соловьев подверг критике пост Собчак в поддержку президента Франции Эманнуэля Макрона, заявившего о кризисе ислама.

«То, что человек неумен — это известно давно. Во-первых, самое ценное у человека — это жизнь. В отсутствии жизни нет никакой свободы. Это базовые, элементарные вещи», — сказал Соловьев.

Он также посчитал, что Собчак не права, когда говорит, что религия и государство отбирают свободу у людей. В эфире Соловьев упомянул, что слова противоречат действиям Собчак: она венчалась с театральным режиссером Константином Богомоловым и вызывала сотрудников полиции, государственного ведомства, когда у нее произошел конфликт в женском монастыре «Спорительница хлебов».
Собчак в ответ заметила, что не согласна с ведущим.

«Очень смешная Соловьевская манипуляция. Опять надергивание цитат вне контекста», — отметила ведущая.

Она подчеркнула, что свобода важнее жизни в рабстве и добавила, что «рабство и прислужничество явно не беспокоят» Соловьева.
Ведущая добавила, что за любыми оскорблениями не должно следовать физическое насилие и именно этому посвящен ее пост в Instagram.

«Вы ведь прекрасно это понимаете, но несете очередной бред», — заметила Собчак.

Она удивилась, что человеку, «работающему языком сутки напролет» надо объяснять, что нельзя сажать в тюрьму за слова и тем более отрезать голову.
«Грязное тупое животное»: Собчак затравили
27 октября Собчак высказалась в поддержку Макрона. Она назвала французского лидера своим героем. Ведущая также написала, что людей «запугали фанатики», приучив к мысли, что за шутки про ислам «могут отрезать голову». Позже она сообщила, что начала получать угрозы: ее номер атаковали «какие-то люди с кавказским акцентом».
Поводом для комментариев Макрона стало убийство учителя 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил преподавателя Самюэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Французский лидер пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и высказался о необходимости построить «просвещенный ислам» на территории страны.
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Комментарии 34
Общество , Константин Богомолов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Франция
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