Познер призвал Францию выслать исламистов из страны

Телеведущий Владимир Познер в беседе с изданием «Подъем» потребовал от властей Франции выслать из страны десятки тысяч исламистов.

Так имеющий французское гражданство журналист отреагировал на недавние теракты во Франции.

«Как француз, могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер. Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет», — сказал он, добавив, что для стабилизации обстановки из страны можно выслать и несколько тысяч человек, и несколько десятков тысяч.

В происходящем он винит «так называемую политкорректность».

«Франция испытывает чувство вины за годы колонизации, главным образом Северной Африки, а потому принимает мигрантов без разбора, оказывая им предпочтение, к которому они быстро привыкли и стали воспринимать как само собой разумеющееся», — заключил Познер.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французском Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже во другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.