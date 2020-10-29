Двум городам Ставрополья присвоили почетные звания

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"Предложение губернатора и правительства края единогласно поддержано депутатами. < > Невинномысску присвоено звание "Город воинской доблести", а Пятигорску - "Город военно-исторического значения", - говорится в сообщении по итогам заседания парламента.

Бои на подступах к Невинномысску начались в августе 1942 года. На станции в городе готовились к отправке эшелоны с ранеными, детьми и военным грузом. Бойцы 18-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона и подразделения 66-го полка НКВД в неравном сражении выиграли время для отправки железнодорожных составов, большинство бойцов погибли в этом сражении. На протяжении войны железнодорожная станция в Невинномысске принимала эшелоны с эвакуированными жителями прифронтовых территорий, через станцию следовали санитарные поезда.

Город-курорт Пятигорск в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшим на юге страны госпиталем. Здесь было развернуто 17 эвакуационных госпиталей, единовременно принимавших по 6 тыс. раненых. Со всех фронтов в госпитали поступали тысячи бойцов Красной Армии. В думе отмечают, что и более ранняя история Пятигорска, основанного как укрепление на Азово-Моздокской оборонительной линии, дает ему полное право носить звание "Город военно-исторического наследия".