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Двум городам Ставрополья присвоили почетные звания

ИА Regnumиещё 2
2 часа назад
Депутаты Думы Ставропольского края утвердили предложение о присвоении почетных званий моногороду Невинномысску и городу-курорту Пятигорску. Об этом журналистам сообщили в четверг в краевом парламенте.
Двум городам Ставрополья присвоили почетные звания
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Предложение губернатора и правительства края единогласно поддержано депутатами. < > Невинномысску присвоено звание "Город воинской доблести", а Пятигорску - "Город военно-исторического значения", - говорится в сообщении по итогам заседания парламента.
Бои на подступах к Невинномысску начались в августе 1942 года. На станции в городе готовились к отправке эшелоны с ранеными, детьми и военным грузом. Бойцы 18-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона и подразделения 66-го полка НКВД в неравном сражении выиграли время для отправки железнодорожных составов, большинство бойцов погибли в этом сражении. На протяжении войны железнодорожная станция в Невинномысске принимала эшелоны с эвакуированными жителями прифронтовых территорий, через станцию следовали санитарные поезда.
Город-курорт Пятигорск в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшим на юге страны госпиталем. Здесь было развернуто 17 эвакуационных госпиталей, единовременно принимавших по 6 тыс. раненых. Со всех фронтов в госпитали поступали тысячи бойцов Красной Армии. В думе отмечают, что и более ранняя история Пятигорска, основанного как укрепление на Азово-Моздокской оборонительной линии, дает ему полное право носить звание "Город военно-исторического наследия".
Закон "О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края" был принят краевым парламентом в 2018 году. Ранее депутаты утвердили присвоение почетных званий "Населенный пункт воинской доблести" селу Ачикулак Нефтекумского района и "Рубеж воинской доблести" селу Богдановка и хутору Сунженский Степновского района.
Общество,Госдума,Ставропольский Край,Невинномысск,Пятигорск,
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