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Родители паллиативных детей пожаловались на недопуск в реанимацию 

News.ru и ещё 17 58 минут назад
Россиян не пускают к умирающим детям в реанимацию
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Родственники неизлечимо больных детей из-за пандемии коронавируса не могут попасть в реанимацию, сообщили представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Отмечается, что случаи недопуска родителей уже были отмечены в начале лета 2020 года и в июле вице-премьер Татьяна Голикова поручила обеспечить доступ хотя бы одного родителя или представителя, но в некоторых региональных больницах решение не исполняется, пишут «Известия».

Чтобы решить проблему, семьи могут обратиться в Следственный комитет. Однако они рискуют на местах получить серьёзное противодействие со стороны Минздрава. К сожалению, у нас есть примеры, когда на родителей начинают «копать» и со стороны органов опеки. То есть у людей от этого может появиться ещё больше проблем, — добавила куратор ВОРДИ по направлению паллиативной помощи Светлана Черенкова.

Куратор напомнила, что паллиативные дети могут умереть в любой момент, поэтому родителям важна любая возможность увидеться с ними.
Так, проблемы с допуском зафиксированы ВОРДИ в Оренбургской и Астраханской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Республике Коми.

По законам генетики моя дочка не может жить, но благодаря любви и поддержке ей уже исполнилось 14 лет. Во время пандемии мы столкнулись с пубертатным периодом. Она не спала несколько суток, у неё изменились зрачки, посинели губы. Её сразу отвезли в реанимацию, но меня не пустили. Без моего присутствия у ребёнка началась истерика, врачи не могли разобраться, как её успокоить. Я слышала через окно, как мой ребёнок кричал, но не могла ничего сделать. Это большая материнская боль, — поделилась жительница Коми Юлия, мама ребёнка с синдромом Эдвардса.

Проблемой пообещали заняться в Госдуме. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников заверил, что по итогам общения с представителями ВОРДИ направит, при необходимости, депутатский запрос в региональные минздравы, которые должны будут дать объяснения по сложившейся ситуации.
Как писал NEWS.ru ранее, в Санкт-Петербурге планируется открытие первого в России хосписа для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.
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Общество , Татьяна Голикова , Владимир Крупенников , Минздрав РФ , Госдума , СКР , газета "Известия"
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