Россиян не пускают к умирающим детям в реанимацию

Родственники неизлечимо больных детей из-за пандемии коронавируса не могут попасть в реанимацию, сообщили представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Отмечается, что случаи недопуска родителей уже были отмечены в начале лета 2020 года и в июле вице-премьер Татьяна Голикова поручила обеспечить доступ хотя бы одного родителя или представителя, но в некоторых региональных больницах решение не исполняется, пишут «Известия».

Чтобы решить проблему, семьи могут обратиться в Следственный комитет. Однако они рискуют на местах получить серьёзное противодействие со стороны Минздрава. К сожалению, у нас есть примеры, когда на родителей начинают «копать» и со стороны органов опеки. То есть у людей от этого может появиться ещё больше проблем, — добавила куратор ВОРДИ по направлению паллиативной помощи Светлана Черенкова.

Куратор напомнила, что паллиативные дети могут умереть в любой момент, поэтому родителям важна любая возможность увидеться с ними.

Так, проблемы с допуском зафиксированы ВОРДИ в Оренбургской и Астраханской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Республике Коми.

По законам генетики моя дочка не может жить, но благодаря любви и поддержке ей уже исполнилось 14 лет. Во время пандемии мы столкнулись с пубертатным периодом. Она не спала несколько суток, у неё изменились зрачки, посинели губы. Её сразу отвезли в реанимацию, но меня не пустили. Без моего присутствия у ребёнка началась истерика, врачи не могли разобраться, как её успокоить. Я слышала через окно, как мой ребёнок кричал, но не могла ничего сделать. Это большая материнская боль, — поделилась жительница Коми Юлия, мама ребёнка с синдромом Эдвардса.

Проблемой пообещали заняться в Госдуме . Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников заверил, что по итогам общения с представителями ВОРДИ направит, при необходимости, депутатский запрос в региональные минздравы, которые должны будут дать объяснения по сложившейся ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, в Санкт-Петербурге планируется открытие первого в России хосписа для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.