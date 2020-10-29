В Карелии рассказали об ограничительных мерах по COVID-19 

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Всем жителям региона рекомендовано не посещать общественные места, не выходить из дома без особой необходимости.

Работодателям советуют перевести сотрудников на удалёнку, прежде всего это касается работников старше 60 лет.

До 1 декабря на объектах общепита должны быть установлены защитные экраны в зонах расчёта с посетителями, до 15 декабря во всех торговых и спортивных объектах нужно установить обеззараживатели воздуха.

Детям младше 16 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.