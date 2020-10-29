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В Карелии рассказали об ограничительных мерах по COVID-19 

RT на русском и ещё 1 7 часов назад
В Карелии рассказали об ограничительных мерах по COVID-19
Фото: РИА Новости
Глава Карелии Артур Парфенчиков ввёл новые ограничительные меры по COVID-19.
Об этом сообщает karelinform.ru.
Всем жителям региона рекомендовано не посещать общественные места, не выходить из дома без особой необходимости.
Работодателям советуют перевести сотрудников на удалёнку, прежде всего это касается работников старше 60 лет.
До 1 декабря на объектах общепита должны быть установлены защитные экраны в зонах расчёта с посетителями, до 15 декабря во всех торговых и спортивных объектах нужно установить обеззараживатели воздуха.
Детям младше 16 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
Также стало известно, что в Ульяновской области выявили более 200 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 225 пациентов.
Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова оценила механизм защиты организма от COVID-19.
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Комментарии
Общество , Артур Парфенчиков , Ульяновская Область
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