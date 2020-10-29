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В России запретили с 2021 года приводить на пляжи животных и плавать на бревнах 

ТАСС 35 минут назад
МЧС России утвердило единые правила пользования пляжами на территории страны. В соответствии с ними запрещается приводить на пляжи животных, а также плавать на бревнах и досках, говорится в опубликованном на портале правовой информации приказе.

"Посетителям пляжей запрещается плавать на предметах, не предназначенных для этого, в том числе досках, бревнах и лежаках", — говорится в документе.

Кроме того, посетителям пляжей нельзя загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, купаться при подъеме красного (черного) флага, который обозначает, что купание запрещено. Также запрещается заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания, срывать или притапливать буйки, менять их местоположение.
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В соответствии с приказом запрещено "прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах". Вместе с тем нельзя в воде подбрасывать и захватывать купающихся, а также нырять. Запрещается подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.
Документ вступит в силу с января 2021 года. Ранее такие правила утверждались регионами самостоятельно.
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Общество , Видео , МЧС
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