"Он - не политик": Познер раскритиковал Навального

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Познер рассказал о своем отношении к президентству Навального в ответе на вопрос, сколько в России реальных политиков. По словам интервьюера, в стране считается, что таких людей в РФ всего два человека – президент России Владимир Путин и блогер Алексей Навальный.

«Как-то у меня язык не поворачивается сказать, что Навальный политик», - отметил телеведущий.

Блогер ничего не предлагает, а только критикует, что может делать каждый, подчеркнул журналист.

По словам Познера, у Навального нет характерной для политического деятеля «платформы», на которую бы он опирался, заявляя об изменениях в стране. Среди оппозиционеров людей с четкой позицией государственного устройства в настоящее время нет, отметил телеведущий.

«Наверное, у нас есть такие люди, которые думают, но их не видно – это плохо», - резюмировал Познер.