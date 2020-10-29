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"Он - не политик": Познер раскритиковал Навального

Павел Тиунов
1 час назад
Алексей Навальный – не политик, заявил телеведущий Владимир Познер. В интервью на своем сайте журналист подробно объяснил, почему не хотел бы, чтобы блогер когда-либо занял пост главы государства.
"Он - не политик": Познер раскритиковал Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Познер рассказал о своем отношении к президентству Навального в ответе на вопрос, сколько в России реальных политиков. По словам интервьюера, в стране считается, что таких людей в РФ всего два человека – президент России Владимир Путин и блогер Алексей Навальный.
«Как-то у меня язык не поворачивается сказать, что Навальный политик», - отметил телеведущий.
Блогер ничего не предлагает, а только критикует, что может делать каждый, подчеркнул журналист.
По словам Познера, у Навального нет характерной для политического деятеля «платформы», на которую бы он опирался, заявляя об изменениях в стране. Среди оппозиционеров людей с четкой позицией государственного устройства в настоящее время нет, отметил телеведущий.
«Наверное, у нас есть такие люди, которые думают, но их не видно – это плохо», - резюмировал Познер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Познер резко высказался о ковид-диссидентах. По его словам, Люди, заявляющие о том, что коронавируса не существует – «дебилы или провокаторы».
Общество,Владимир Познер,Алексей Навальный,Владимир Путин,
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