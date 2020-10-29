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Пельш жестко ответил Гудкову на слова о «смерти КВН» 

Павел Тиунов 1 час назад
Пельш жестко ответил Гудкову на слова о «смерти КВН»
Фото: РИА Новости
КВН «умер» точно так же, как популярные юмористические шоу на YouTube, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» телеведущий Валдис Пельш. Так он отреагировал на слова бывшего квн-щика Александра Гудков о «смерти» популярной телеигры.
Ранее, в беседе с журналисткой Софико Шеварнадзе Гудков заявил, что когда он играл в КВН «шутка могла жить месяцами». Тогда, по его словам, YouTube только набирал популярность и не был «королем всего». Сегодня, уверен комик, шутка существует всего три секунды, поскольку быстро теряется в большом потоке юмора. В это связи он сделал вывод, что «КВН, конечно, умер».
Гудков заявил о смерти КВН
Комментируя слова шоумена, телеведущий Валдис Пельш, который является постоянным членом жюри Высшей лиги КВН, затруднился однозначно трактовать его заявление. Ведущий программы «Угадай мелодию» отметил, что ему необходимо прослушать все интервью Гудкова, чтобы не судить фразы, вырванные из контекста. При этом Пельш сразу выразил несогласие с выводом о смерти КВН.

«Заявлять о том, что КВН умер, что программа «Что было дальше» (самая популярное юмористическое шоу в российском сегменте YouTube — прим. ред.) умерла с таким же успехом, можно сказать», — подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что слышать подобные слова из уст Гудкова «немножко странно», поскольку комик сам является бывшим квн-щиком и прекрасно знает, «сколько проходит времени с момента шутки до выхода ее в эфир».
Ранее, как сообщал «Рамблер», резидент Comedy Club Гарик Харламов нецензурно высказался про свой уход из КВН. Он заявил, что его *** (выгнали — прим. ред.) из популярной телеигры. Харламов также отметил, что именно в КВН он познакомился с Тимуром Батрутдиновым. Молодые люди быстро поняли, что находятся «на одной волне». После ухода из КВН Харламов начал «перетягивать» друга в Comedy Club, но тот поначалу отказывался, говоря, что для него есть хорошее место на автомобильном заводе. Комик отметил, что если бы Батрутдинов не сделал карьеру юмориста, то он «был бы каким-нибудь главным менеджером».
Комментарии 14
Общество , Гарик Харламов , Валдис Пельш , Софико Шеварнадзе , Радиостанция "Говорит Москва"
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