Пельш жестко ответил Гудкову на слова о «смерти КВН» 

КВН «умер» точно так же, как популярные юмористические шоу на YouTube, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» телеведущий Валдис Пельш . Так он отреагировал на слова бывшего квн-щика Александра Гудков о «смерти» популярной телеигры.

Ранее, в беседе с журналисткой Софико Шеварнадзе Гудков заявил, что когда он играл в КВН «шутка могла жить месяцами». Тогда, по его словам, YouTube только набирал популярность и не был «королем всего». Сегодня, уверен комик, шутка существует всего три секунды, поскольку быстро теряется в большом потоке юмора. В это связи он сделал вывод, что «КВН, конечно, умер».

Комментируя слова шоумена, телеведущий Валдис Пельш, который является постоянным членом жюри Высшей лиги КВН, затруднился однозначно трактовать его заявление. Ведущий программы «Угадай мелодию» отметил, что ему необходимо прослушать все интервью Гудкова, чтобы не судить фразы, вырванные из контекста. При этом Пельш сразу выразил несогласие с выводом о смерти КВН.

«Заявлять о том, что КВН умер, что программа «Что было дальше» (самая популярное юмористическое шоу в российском сегменте YouTube — прим. ред.) умерла с таким же успехом, можно сказать», — подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что слышать подобные слова из уст Гудкова «немножко странно», поскольку комик сам является бывшим квн-щиком и прекрасно знает, «сколько проходит времени с момента шутки до выхода ее в эфир».