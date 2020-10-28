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Дрожжина и Цивин вернут имущество Баталова 

Артём Кульша 1 час назад
Дрожжина и Цивин вернут имущество Баталова
Фото: ТАСС
Актриса Наталия Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин вернут спорное имущество семье актера Алексея Баталова. Об этом юрист Анатолий Кучерена сообщил «Московскому комсомольцу».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет предъявил обвинение Дрожжиной и Цивину по уголовному делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Баталова. Спорное имущество (мастерская артиста и две квартиры) было арестовано, а Дрожжина и Цивин задержаны.
Вчера Кучерена, который консультирует обвиняемых, рассказал, что в сентябре 2019 года дочь Баталова Мария передала в собственность Дрожжиной треть доли в квартире на улице Серафимовича в Москве, нежилое помещение там же и квартиру в 1-м Самотечном переулке на условии ее, Марии, пожизненного содержания. Несколько недель назад актриса и ее муж обратились к Кучерене за консультацией о том, как расторгнуть три договора пожизненной ренты с Баталовой.

«Цивин и Дрожжина признали ошибку, хотят исправить», — рассказал юрист.

Он сообщил, что актриса и ее муж хотят вернуть Баталовым их имущество, и он свои именем гарантирует, что они сделают это. Также Кучерена рассказал, что на прошлой неделе Дрожжина и Цивин должны были подписать соглашение о расторжении договоров ренты с Баталовой, но не смогли, потому что подлинники всех документов находятся у следователя, а имущество арестовано.

«Самый правильный выход из этой ситуации — провести ряд примирительных процедур, привлечь к этому авторитетных людей. Не все должно быть в поле решения правоохранительных органов», — добавил юрист.

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Комментарии
Общество , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Наталия Дрожжина , Мария Баталова , Анатолий Кучерена , СКР , МВД , Московский комсомолец
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