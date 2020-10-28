Россиянка рассказала Малахову про секс с инопланетянами 

Россиянка рассказала Андрею Малахову о сексуальном контакте с инопланетянами.

В эфире программы «Прямой эфир» 62-летняя Ольга Грибова сообщила, что вступила в контакт с пришельцами 7 лет назад в селе Молёбка Пермского края

В одну из ночей женщина услышала звук, похожий на комариный писк, потом звук стал более явным, «как радиоволны».

«Потом в меня стала поступать энергетика, от которой пошло расслабление по всему телу, это как наяву при сексуальном контакте. И были ощущения такие же: и внизу живота, и даже вибрация в животе была», — поделилась воспоминаниями Ольга.

По ее словам, мужчина, с которым они делили палатку, испытал те же ощущения, и утром они пришли к выводу, что у них обоих произошел сексуальный контакт с представителями внеземных цивилизаций.

После поездки женщина поняла, что беременна. По ее словам, «были все симптомы», а врач-гинеколог подтвердил ее предположения. Однако родить инопланетянина Ольге не удалось. По ее словам, через три месяца из нее «это извлекли» — «как оно появилось, так оно и исчезло».

Территория вокруг села Молёбка известна под названием Молебская аномальная зона или Молебкинский треугольник. По утверждениям уфологов, в зоне происходят паранормальные явления.