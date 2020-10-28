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Россиянка рассказала Малахову про секс с инопланетянами 

Вероника Полынина 37 минут назад
Россиянка рассказала Малахову про секс с инопланетянами
Фото: depositphotos.com
Россиянка рассказала Андрею Малахову о сексуальном контакте с инопланетянами.
В эфире программы «Прямой эфир» 62-летняя Ольга Грибова сообщила, что вступила в контакт с пришельцами 7 лет назад в селе Молёбка Пермского края.
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В одну из ночей женщина услышала звук, похожий на комариный писк, потом звук стал более явным, «как радиоволны».

«Потом в меня стала поступать энергетика, от которой пошло расслабление по всему телу, это как наяву при сексуальном контакте. И были ощущения такие же: и внизу живота, и даже вибрация в животе была», — поделилась воспоминаниями Ольга.

По ее словам, мужчина, с которым они делили палатку, испытал те же ощущения, и утром они пришли к выводу, что у них обоих произошел сексуальный контакт с представителями внеземных цивилизаций.
После поездки женщина поняла, что беременна. По ее словам, «были все симптомы», а врач-гинеколог подтвердил ее предположения. Однако родить инопланетянина Ольге не удалось. По ее словам, через три месяца из нее «это извлекли» — «как оно появилось, так оно и исчезло».
Территория вокруг села Молёбка известна под названием Молебская аномальная зона или Молебкинский треугольник. По утверждениям уфологов, в зоне происходят паранормальные явления.
Как писал «Рамблер», ранее о контактах с инопланетянами неоднократно рассказывала певица Катя Лель. В 2019 году она даже провела пресс-конференцию, где рассказала, что впервые встретилась с внеземным разумом в 1990 году, после чего она недосчиталась во рту нескольких зубов.
Комментарии 5
Общество , Катя Лель , Андрей Малахов , Ольга Грибова
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