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Рошаль оценил эффективность масочного режима 

RT на русском 1 час назад
Рошаль оценил эффективность масочного режима
Фото: РИА Новости
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.

«За одну секунду это эффект не даст. Но я другого метода профилактики COVID, кроме дисциплины, прямо сейчас не знаю», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, маски придётся носить столько, сколько нужно.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками на фоне пандемии.
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Общество , Геннадий Онищенко , Леонид Рошаль , Госдума , Комсомольская правда
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