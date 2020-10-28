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Пельш счёл странным заявление Александра Гудкова о «смерти» КВН 

Говорит Москва 1 час назад
Пельш поспорил с Гудковым о «смерти» КВН
Фото: Instagram
Пельш счёл странным заявление Александра Гудкова о «смерти» КВН. Комик рассказал в передаче «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе», что YouTube негативно повлиял на игру.

«Дело в том, что мы выступали в переходное время, когда YouTube еще не стал королем всего, шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер», — заявил он.

Телеведущий, постоянный член жюри Высшей лиги КВН Валдис Пельш в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посчитал заявление Гудкова необоснованным.

«Во-первых, надо посмотреть его заявление без отрыва от контекста. Во-вторых, честно, совершенно не имеющая смысла дискуссия. Заявлять о том, что КВН умер, что программа «Что было дальше» умерла с таким же успехом, можно сказать. В любом случае я должен посмотреть видеоматериал или текст полностью, понять, что он имел в виду, потому что то, что вы говорите, немножечко странно в силу того, что Гудков кавээнщик бывший и знает, сколько проходит времени с момента шутки до выхода в эфир».

По мнению Александра Гудкова, творчество команд КВН теряет актуальность за период между съёмками и выходом передачи в эфир. «Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают», — сказал он в интервью.
"КВН умер"
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Комментарии 4
Общество , Валдис Пельш , Софико Шеварднадзе , Александр Гудков , Радиостанция "Говорит Москва"
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