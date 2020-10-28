Пельш поспорил с Гудковым о «смерти» КВН

«Во-первых, надо посмотреть его заявление без отрыва от контекста. Во-вторых, честно, совершенно не имеющая смысла дискуссия. Заявлять о том, что КВН умер, что программа «Что было дальше» умерла с таким же успехом, можно сказать. В любом случае я должен посмотреть видеоматериал или текст полностью, понять, что он имел в виду, потому что то, что вы говорите, немножечко странно в силу того, что Гудков кавээнщик бывший и знает, сколько проходит времени с момента шутки до выхода в эфир».