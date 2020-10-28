Захарова заинтриговала россиян поцелуями в маске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала о самочувствии и показала фото в маске с принтом поцелуя.
«Меня тут спросили, как себя чувствую. Хотелось бы, как прежде. А пока надо быть бдительными — какие времена, такие и поцелуи», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики Захаровой заявили, что поцелуй на маске оказался «не с той» стороны.
«А как понимать это фото? Это типа девушка в губы поцеловала», — написал Anatoliy Gaichenya.
«Странно что помада оказалась снаружи)))» — добавил Дмитрий Логунов.
«Он был без маски, и почему-то с накрашенными губами, оно вам надо?….» — отметил Николаи Гаивас.
Как писал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские политики и члены правительства, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Министерства культуры Ольга Любимова.
В октябре стало известно, что коронавирус выявили у лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, а глава МИД России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным COVID-19. Захарова рассказала, что министр чувствует себя хорошо.