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Мария Захарова заинтриговала россиян поцелуями в маске 

Мария Иванова 32 минуты назад
Захарова заинтриговала россиян поцелуями в маске
Фото: Рамблер
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала о самочувствии и показала фото в маске с принтом поцелуя.

«Меня тут спросили, как себя чувствую. Хотелось бы, как прежде. А пока надо быть бдительными — какие времена, такие и поцелуи», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики Захаровой заявили, что поцелуй на маске оказался «не с той» стороны.

«А как понимать это фото? Это типа девушка в губы поцеловала», — написал Anatoliy Gaichenya.


«Странно что помада оказалась снаружи)))» — добавил Дмитрий Логунов.


«Он был без маски, и почему-то с накрашенными губами, оно вам надо?….» — отметил Николаи Гаивас.

Как писал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские политики и члены правительства, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Министерства культуры Ольга Любимова.
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В октябре стало известно, что коронавирус выявили у лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, а глава МИД России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным COVID-19. Захарова рассказала, что министр чувствует себя хорошо.
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Комментарии
Общество , Ольга Любимова , Сергей Миронов , Мария Захарова , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Владимир Якушев , МИД , Минкультуры , Справедливая Россия , Минстрой
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