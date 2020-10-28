"Уничтожение человечества": ковид-диссиденты устроили митинг

«Людей гнобят, заставляют надевать маски. Я ее ни разу не надевала! Мы должны знаете что сделать? Мы должны укреплять свою иммунную систему, потому что иммунная система если будет крепкая, это все! Нас знаете чем травят? Вот эти самолетики летают, химтрейл распыляют, и те люди, у которых слабенькая иммунная система... вот эти вот легкие начинают страдать», — произносит женщина на видео, которое опубликовало издание.
«Это на самом деле уничтожение человечества. Многие люди знают, что летают самолеты, которые распыляют различные вирусы, микробы, соли тяжелых металлов, которые воспламеняются потом в организме и взрывают нас изнутри. Это как микроволновые печи. Сегодня говорят очень многие ученые, биологи, микробиологи, инфекционисты, что это идет на уничтожение человечества. У меня есть информация, что больше всего летает этих самолетов, которые раскидывают все, это над Россией. Так что я предлагаю вместе объединиться и бороться вообще за права человека!» — заявила другая участница митинга.