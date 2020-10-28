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"Уничтожение человечества": ковид-диссиденты устроили митинг

Артём Кульша
2 часа назад
Ковид-диссиденты устроили митинг в Красноярске. Об этом сообщает «Двач».
"Уничтожение человечества": ковид-диссиденты устроили митинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Людей гнобят, заставляют надевать маски. Я ее ни разу не надевала! Мы должны знаете что сделать? Мы должны укреплять свою иммунную систему, потому что иммунная система если будет крепкая, это все! Нас знаете чем травят? Вот эти самолетики летают, химтрейл распыляют, и те люди, у которых слабенькая иммунная система... вот эти вот легкие начинают страдать», — произносит женщина на видео, которое опубликовало издание.
После этого она назвалась бывшим медицинским работником и заявила, что в медицинских справочниках нет такого понятия как коронавирусная инфекция COVID-19, а на самом деле это название операции по уничтожению людей.
«Это на самом деле уничтожение человечества. Многие люди знают, что летают самолеты, которые распыляют различные вирусы, микробы, соли тяжелых металлов, которые воспламеняются потом в организме и взрывают нас изнутри. Это как микроволновые печи. Сегодня говорят очень многие ученые, биологи, микробиологи, инфекционисты, что это идет на уничтожение человечества. У меня есть информация, что больше всего летает этих самолетов, которые раскидывают все, это над Россией. Так что я предлагаю вместе объединиться и бороться вообще за права человека!» — заявила другая участница митинга.
Химтрейлы, как сообщал «Рамблер», — конспирологическая теория о том, что некто тайно распыляет из самолетов некие химикаты.
Общество,Красноярск,
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