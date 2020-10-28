Петербург хотят оставить без Нового года 

Из-за роста заболеваемости коронавирусом проведение крупных новогодних праздников в Санкт-Петербурге маловероятно. Об этом заявила телеканалу «78» главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

«Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрем. Мы растем, и ситуация серьезнее, чем весной», — пояснила она.

Глава регионального управления Роспотребнадзора подчеркнула, что в связи с этим не стоит рассчитывать на массовые новогодние гуляния.

«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и ёлки, и другие мероприятия», — заявила Наталия Башкетова.

«Рамблер» писал, что вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. В России за все время заболело более 1,54 млн человек. При этом в Санкт-Петербурге было выявлено 58 963 случаев коронавируса.