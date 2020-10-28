Россиянам предложили пуховик по цене квартиры 

В одном из российских интернет-магазинов выставили на продажу французскую пуховую парку стоимостью 3 995 000 рублей. Производитель обещает, что куртка «идеально подходит даже для русских морозов».

Изделие утеплено гусиным пухом и подкладкой из меха ласки.

«Непромокаемый нейлон, объемный капюшон и воротник-стойка защитят от капризов погоды», — сказано в описании парки.

Примерно за такую же цену можно купить квартиру в Новой Москве — к примеру, жилье площадью 38 квадратных метров в районе метро «Ольховая» можно приобрести за 3 520 000 рублей.

Парка, сопоставимая по цене с квартирой, представлена не во всех размерах: размеры с 54-го по 60-й не в продаже.

Как сообщал «Рамблер», ранее был опубликован рейтинг самого дорогого московского жилья. Год назад самой дорогой столичной квартирой признали пятиуровневый пентхаус стоимостью 6,9 миллиарда рублей и площадью 1800 квадратных метров. Он расположен в жилом комплексе «Венский дом» в центре Москвы. В квартире есть 23-метровый бассейн, частная винодельня с дегустационным залом, сигарная комната и тир.

На втором месте в рейтинге самого дорогого столичного жилья оказался арбатский особняк за 5,2 миллиарда рублей. Речь идет о новом четырехуровневом доме площадью в 3700 квадратных метров с подземной парковкой на шесть машин.

Также в тройку лидеров вошли двухуровневые апартаменты в 1300 «квадратов». Они находятся в гостинице Four Seasons рядом с Кремлем и стоят 4,3 миллиарда рублей.