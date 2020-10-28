Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россиянам предложили пуховик по цене квартиры 

Мария Иванова 3 часа назад
Россиянам предложили пуховик по цене квартиры
Фото: Рамблер
В одном из российских интернет-магазинов выставили на продажу французскую пуховую парку стоимостью 3 995 000 рублей. Производитель обещает, что куртка «идеально подходит даже для русских морозов».
Изделие утеплено гусиным пухом и подкладкой из меха ласки.

«Непромокаемый нейлон, объемный капюшон и воротник-стойка защитят от капризов погоды», — сказано в описании парки.

Примерно за такую же цену можно купить квартиру в Новой Москве — к примеру, жилье площадью 38 квадратных метров в районе метро «Ольховая» можно приобрести за 3 520 000 рублей.
поиск Google
Парка, сопоставимая по цене с квартирой, представлена не во всех размерах: размеры с 54-го по 60-й не в продаже.
Как сообщал «Рамблер», ранее был опубликован рейтинг самого дорогого московского жилья. Год назад самой дорогой столичной квартирой признали пятиуровневый пентхаус стоимостью 6,9 миллиарда рублей и площадью 1800 квадратных метров. Он расположен в жилом комплексе «Венский дом» в центре Москвы. В квартире есть 23-метровый бассейн, частная винодельня с дегустационным залом, сигарная комната и тир.
На втором месте в рейтинге самого дорогого столичного жилья оказался арбатский особняк за 5,2 миллиарда рублей. Речь идет о новом четырехуровневом доме площадью в 3700 квадратных метров с подземной парковкой на шесть машин.
Также в тройку лидеров вошли двухуровневые апартаменты в 1300 «квадратов». Они находятся в гостинице Four Seasons рядом с Кремлем и стоят 4,3 миллиарда рублей.
Видео дня. Пограничники обнаружил нелегальный «спиртопровод» на границе с Молдавией
Комментарии 12
Общество , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция ударила по гражданским объектам Карабаха
Турция ударила по гражданским объектам Карабаха
США подготовили «авиаответ» на испытания С-400 в Турции
США подготовили «авиаответ» на испытания С-400 в Турции
Названы защищающие от коронавируса продукты
Названы защищающие от коронавируса продукты
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Видео
Буйвол сразился со львами и попал на видео
02:18
Буйвол сразился со львами и попал на видео
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
00:40
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
01:52
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
00:15
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
02:30
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
Момент испытания ракеты «Вихрь-1» попал на видео
00:40
Момент испытания ракеты «Вихрь-1» попал на видео
Армия Войска
Гражданский активист попытался ограбить Лувр и попал на видео
02:17
Гражданский активист попытался ограбить Лувр и попал на видео
Танец стюардессы частного самолета в откровенном наряде попал на видео
00:15
Танец стюардессы частного самолета в откровенном наряде попал на видео
Танцующая посреди МКАД пара попала на видео
00:18
Танцующая посреди МКАД пара попала на видео
Опубликовано видео обыска в доме экс-мэра Тефтелева
00:53
Опубликовано видео обыска в доме экс-мэра Тефтелева
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте