В России
за последние сутки выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе без клинических проявлений — 4072 (22,3%). Об этом сообщили
в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
В числе регионов с наибольшим числом заболевших за сутки Москва — 5268 инфицированных, Петербург — 801, Подмосковье — 524.
Нарастающим итогом выявлено 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14 519 человек.
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 200 560 человек.
За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом. Из них в Москве —
69, в Петербурге — 36, в Ростовская области — 15, в Московской области — 13. За весь период от коронавируса умерло 27 656 человек.
По данным Роспотребнадзора
за весь период проведено свыше 59,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 582 тысяч– за последние сутки.