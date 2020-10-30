России за последние сутки выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе без клинических проявлений — 4072 (22,3%). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В числе регионов с наибольшим числом заболевших за сутки Москва — 5268 инфицированных, Петербург — 801, Подмосковье — 524.

Нарастающим итогом выявлено 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14 519 человек.

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 200 560 человек.

За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом. Из них в Москве —

69, в Петербурге — 36, в Ростовская области — 15, в Московской области — 13. За весь период от коронавируса умерло 27 656 человек.