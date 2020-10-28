Мясников рассказал о «демонизации» COVID-19

Статистика по заболеваемости коронавирусом продолжает расти, однако эксперты считают, что пик уже близко. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, сколько россиян уже контактировали с вирусом, и о том, насколько COVID-19 опасен.

Фото: ТАСС ТАСС

«Коронавирус идет. Хорошая сторона в том, что мы вдыхаем один вирус, а выдыхаем его прапраправнуков, и они совсем другие», – объяснил специалист в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что каждый следующий человек заражается ослабленной версией коронавируса.

Также эксперт призвал не «демонизировать» заболевание, так как это вызывает панику.

«Сегодня все подступы к врачам, к больницам, к поликлиникам забиты людьми, которым медицинская помощь вообще не нужна. Это запуганные люди, которые хотят поговорить с врачом, чтобы он выписал какую-то таблетку, которой не существует, либо послал на компьютерную томографию, которая также не нужна», – прокомментировал он.

По словам Мясникова, около 15-20 млн жителей России могли уже перенести COVID-19. Он заявил, что уже к концу ноября рост заболеваемости будет уменьшаться.