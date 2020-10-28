Мясников рассказал о «демонизации» COVID-19

«Коронавирус идет. Хорошая сторона в том, что мы вдыхаем один вирус, а выдыхаем его прапраправнуков, и они совсем другие», – объяснил специалист в интервью «Комсомольской правде».
«Сегодня все подступы к врачам, к больницам, к поликлиникам забиты людьми, которым медицинская помощь вообще не нужна. Это запуганные люди, которые хотят поговорить с врачом, чтобы он выписал какую-то таблетку, которой не существует, либо послал на компьютерную томографию, которая также не нужна», – прокомментировал он.