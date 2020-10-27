Умер Михаил Макаров

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«С глубокой грустью сообщаем, что 20 октября, на 83-м году жизни, умер долголетний актер Русского драматического театра Литвы Михаил Макаров», - говорится в сообщении театра.

Макаров связал свою жизнь с Русским драматическим театром Литвы в 1964 году. За это время актер исполнил в театре более 150 ролей, среди которых наиболее выделял Гусева из «Валентина и Валентины», Риццио из «Марии Стюарт», Файла из «Продавца дождя», Манилова из «Мертвых душ», Эгея из «Медеи» и др.

В одном из последних своих интервью Макаров сказал: «Каждый выход на сцену – это неповторимое ощущение, и каждый раз, перед любым спектаклем ты чувствуешь трепет».

Он также рассказывал, что на вопрос о том, почему он выбрал профессию актера, отвечал: «Я хотел быть врачом, архитектором, космонавтом, летчиком, милиционером и даже дворником Где я мог все это испытать? Только на сцене!»