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Высказывание Макрона вызвало гнев мусульман в РФ 

Вероника Полынина 2 часа назад
Высказывание Макрона вызвало гнев мусульман в РФ
Фото: ТАСС
Российские мусульмане осудили слова президента Франции Эммануэля Макрона об агрессии мусульман.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов заявил радиостанции «Говорит Москва», что карикатуры Charlie Hebdo по всему миру.

«Французское общество называет себя демократическим, толерантным обществом. Почему-то борется за права чёрных, борется за положение женщин, за положение ЛГБТ-сообщества и других меньшинств. Но почему-то, когда оскорбляются несколько миллиардов людей на всём земном шаре, это не считается оскорблением», — сказал Мухетдинов.

По его мнению, заявления Макрона об исламе являются попыткой переключить внимание французского общества с забастовок «желтых жилетов» на другие проблемы.
При этом он напомнил, что миллионы граждан Франции исповедуют ислам.

«Если обобщать, что мусульмане — экстремистски, террористически настроены, то, на мой взгляд, подобное обобщение недостойно слов президента. Потому что можно по таким вкусовым предпочтениям осудить любую группу населения, любую национальность, любую страну, которые разрушают по всему миру те или иные государственности, убивают мирных граждан», — сказал собеседник.

Ранее, как сообщал «Рамблер», муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Межиев заявил, что Эммануэль Макрон — «террорист №1 в мире, враг всех мусульман и самое унизительное существо». Он подчеркнул, что в погоне за либеральными ценностями французский лидер «начал заранее проигрышное шествие на Ислам».
Осуждение мусульманской общественности вызвали слова Макрона, которые он произнес на траурной церемонии в память об обезглавленном учителе. Макрон призвал бороться с сепаратизмом и исламским радикализмом во Франции, а также защищать светские ценности Французской республики от радикального ислама. Он также заявил, что Франции необходимо построить «просвещенный ислам» и освободить мечети от иностранного влияния и финансирования. Макрон назвал погибшего преподавателя «тихим героем», а само нападение — «исламистским терактом».
Комментарии
Общество , Дамир Мухетдинов , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , Радиостанция "Говорит Москва"
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