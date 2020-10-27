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Минздрав заявил о выходе России на плато по ВИЧ 

BFM.RU 3 часа назад
Минздрав заявил о выходе России на плато по ВИЧ
Фото: РИА Новости
Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции. Об этом заявил главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава РФ Алексей Мазус, передает РИА Новости.
Он отметил, что в последние годы в стране выявляется все меньше больных.

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно мы вышли на плато ВИЧ-инфекции», — сказал специалист.

По его словам, схожая картина наблюдается в США и странах Запада.
Мазус отметил, что достичь уровня ниже плато пока не получается, поскольку для победы над ВИЧ нужна вакцина. Специалист считает, что те научные усилия, которые есть во всем мире, после создания вакцины против COVID-19 должны быть направлены на создание такого препарата против ВИЧ-инфекции.
Численность ВИЧ-инфицированных в РФ, по данным на начало 2020 года, оценивалась примерно в 1 млн человек.
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Общество , Алексей Мазус , Минздрав РФ , РИА Новости
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