Россияне готовятся к большому количеству волн COVID-19 

Более половины россиян (59%), опрошенных на портале «Рамблер», считают, что Россия не сможет избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Они назвали вирус коварным. Некоторые (18%) считают, что России удастся это сделать, поскольку у многих появился иммунитет к заболеванию, 12% участников затруднились дать оценку ситуации, а 11% россиян заявили, что осеннее ужесточение профилактических мер обязательно даст о себе знать. Россия, по их мнению, обязательно избежит третьей волны COVID-19 благодаря действиям властей.

Чуть менее половины россиян (46%) предполагают, что третья волна коронавирусной инфекции будет такой же, как и первые две. Однако некоторые (29%) считают, что волна будет сильнее двух предыдущих, а 25% респондентов думают, что она будет слабее их.

Отмечается, что россияне прогнозируют большое количество волн коронавируса в будущем. Так, одни (38%) считают, что волн будет 5 или более, 24% россиян ожидают одну волну, 22% участников — 3-4 волны, а 16% — еще две.

У более половины опрошенных (58%) иммунитет к коронавирусу еще не выработался, однако они делают все для того, чтобы не заразиться данной инфекцией. У 24% участников не выработался иммунитет, но они пренебрегают правилами безопасности. У 13% россиян выработался иммунитет, но они все равно соблюдают все правила. И лишь 5% проголосовавших признаются, что болели коронавирусом, однако к соблюдению правил относятся крайне халатно. Они уверены, что не заболеют данным вирусом снова.

Россияне считают, что с появлением вируса люди сильно изменились. Так, многие (59%) заявили, что жители страны стали более нервными. У них, по мнению данных респондентов, пропало доверие к людям. 15% участников, напротив, увидели положительные изменения в гражданах страны. По их словам, люди стали больше заботиться о своем здоровье. Другие 15% опрошенных никаких перемен в людях не заметили. 11% проголосовавших заявили, что люди «стали роботами», поскольку вынуждены делать то, что им говорят.

В исследовании приняли участие 2348 человек.