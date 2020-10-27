Умер самый пожилой ветеран войны

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В Грузии умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны. Самсону Оганесяну было 106 лет. Об этом сообщает Telegram -канал « Sputnik Ближнее зарубежье».

Он родился в селе Большой Самсар Ахалкалакского района Грузии. Оганесян принимал участие в советско-финской войне. Во время Великой Отечественной он командовал ротой 353-го стрелкового полка 47-й стрелковой Невельской дивизии.

Оганесян был удостоен множеством наград, в том числе орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

В 1959-м он был избран депутатом Грузинской ССР. В течение шести десятилетий работал в Джавахке (Ахалкалакский район) на руководящих должностях. В 1992 году Оганесян вышел на пенсию.

В Грузии сегодня проживает около 300 ветеранов Великой Отечественной войны.