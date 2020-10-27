Существует определённая группа людей, по непонятным причинам неуязвимых для COVID-19 даже при многократном контакте. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян

По его словам, такие люди не заболевают даже при контакте с носителями вируса, передаёт РИА Новости.

Есть определённая группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причём не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, — поделился он.

Тотолян подчеркнул, что на сегодняшний день учёным не удалось сформулировать биомаркеры, позволяющие заражения таким людям. По его словам, это явления не объясняется соблюдением противоэпидемиологических мер и использованием средств защиты.

27 октября Роспотребнадзор предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей считаются пространства, где могут находится одновременно более 50 человек.

Также ведомство рекомендовало запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор заявил, что российские регионы самостоятельно примут решение о запрете развлекательных мероприятий и работы объектов общепита в ночное время.