В центре Гамалеи высказались о рисках «Спутника V»

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова рассказала о вакцине «Спутник V».

В беседе с URA.RU она отметила, что препарат не создаёт эффекта усиления коронавируса, что было доказано ещё на этапе доклинических исследований.

«На сегодняшний день нами проводится третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник V» с участием более 40 тыс. волонтёров, которая призвана подтвердить безопасность препарата», — сообщила Должикова.

По её словам, в ходе проводимой фазы исследований на данный момент не выявлено никаких серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.

«Напомню, что вакцина двухкомпонентная. Сначала вводится первый компонент, через три недели — второй. Так вот, полностью привиты больше 6 тыс. человек», — уточнил он.

По его словам, никаких побочных эффектов, кроме тех, что обозначены в инструкции по применению, у вакцинированных не наблюдается.

Как отметил Гинцбург, 85% человек переносят вакцину без всяких последствий.