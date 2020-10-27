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В центре имени Гамалеи рассказали о вакцине «Спутник V» 

RT на русском 4 часа назад
В центре Гамалеи высказались о рисках «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова рассказала о вакцине «Спутник V».
В беседе с URA.RU она отметила, что препарат не создаёт эффекта усиления коронавируса, что было доказано ещё на этапе доклинических исследований.

«На сегодняшний день нами проводится третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник V» с участием более 40 тыс. волонтёров, которая призвана подтвердить безопасность препарата», — сообщила Должикова.

По её словам, в ходе проводимой фазы исследований на данный момент не выявлено никаких серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.
Со своей стороны, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с сайтом «Аргументы и факты» заявил, что число провакцинированных первым компонентом приближается к 18 тыс., а первым плюс вторым, соответственно, к 6,5 тыс.

«Напомню, что вакцина двухкомпонентная. Сначала вводится первый компонент, через три недели — второй. Так вот, полностью привиты больше 6 тыс. человек», — уточнил он.

По его словам, никаких побочных эффектов, кроме тех, что обозначены в инструкции по применению, у вакцинированных не наблюдается.
Как отметил Гинцбург, 85% человек переносят вакцину без всяких последствий.

«Предварительных данных по иммуногенности — уровню защитных антител у привитых — ждём в середине ноября. Сейчас идёт работа по забору крови у части вакцинированных. Как в группе плацебо, так и в опытной», — добавил он.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.
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Комментарии
Общество , Анатолий Альтштейн , Александр Гинцбург , РАН
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