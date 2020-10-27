Увековечена память не прошедшего мимо чужой беды спецназовца 

В День подразделений специального назначения на Митинском кладбище был открыт памятник бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, который погиб, пытаясь разнять массовую драку. Об этом сообщает «Царьград».
«Рамблер» писал, что Никита Белянкин 3 июня в подмосковном Красногорске попытался разнять драку у бара, но его повалили на землю и ударили ножом. Нападавшие скрылись с места преступления. Основной подозреваемый Оганес Айрапетян был объявлен в международный розыск, а его адвокат заявил, что тот защищался и пытался защитить своих родственников и друзей.
Памятник Белянкину был открыт на Митинском кладбище 24 октября. Деньги на него собрала семья молодого человека, его друзья и Союз десантников России.
«Никита увековечил сам себя своим поступком. Надеюсь, те судебные процессы, которые сейчас начнутся, они по закону, по всей строгости дадут оценку действиям этих личностей», — заявил друг спецназовца Иван Шушканов.
Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин посмертно наградил Белянкина, погибшего в 24 года, медалью «Анатолий Лебедь», отмечает издание.