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«COVID-война»: Шукшина выступила против ношения масок 

Павел Тиунов 5 часов назад
«COVID-война»: Шукшина выступила против ношения масок
Фото: РИА Новости
Актриса Мария Шукшина заявила корреспонденту «Царьграда», что принуждение к ношению масок не только нарушает права граждан РФ, но и опасно для их здоровья. Так артистка отреагировала на соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой об обязательном использование средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.
Шукшина, ознакомившись с указом руководителя надзорного ведомства, завила, что не поддерживает данную меру. Она сославшись на комментарии именитых врачей: Виталия Зверева, Николая Филатова, Александра Чучалина, Игоря Гундарова — отметила, что маска в целях защиты от коронавируса не несет никакой пользы.

«Это как рабица от комаров», — пояснила актриса.

Она отметила, что в настоящее время в СМИ идет активная пропаганда ношения масок, которая провоцирует «зомбирование» населения. Всё это, по ее мнению, выливается в борьбу с правами человека или «COVID-войну против граждан».
Итальянские врачи, уверяет Шукшина, давно отмечают, что маски несут вред для здоровья человека. Например, у аллергиков кусок ткани на лице может спровоцировать одышку.
Ранее, как сообщал «Рамблер», врач Александр Мясников в своем признался, что ему стыдно за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного режима. Теледоктор согласился, что закон, принятый в России для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний дискомфорт.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Комментарии 6
Общество , Виталий Зверев , Николай Филатов , Мария Шукшина , Анна Попова , Александр Чучалин , Игорь Гундаров , Александр Мясников , Роспотребнадзор , Царьград ТВ
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