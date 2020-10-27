«COVID-война»: Шукшина выступила против ношения масок 

«Это как рабица от комаров», — пояснила актриса.

Она отметила, что в настоящее время в СМИ идет активная пропаганда ношения масок, которая провоцирует «зомбирование» населения. Всё это, по ее мнению, выливается в борьбу с правами человека или «COVID-войну против граждан».

Итальянские врачи, уверяет Шукшина, давно отмечают, что маски несут вред для здоровья человека. Например, у аллергиков кусок ткани на лице может спровоцировать одышку.