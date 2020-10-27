Петросян госпитализирован 

Комик Евгений Петросян заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Осведомленный собеседник рассказал каналу, что некоторое время назад 75-летний юморист почувствовал недомогание в своей квартире в Москве, вызвал бригаду скорой помощи, и та госпитализировала его с предварительным диагнозом «Коронавирусная инфекция». В настоящее время Петросян чувствует себя удовлетворительно.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 43,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,53 миллиона.
С начала пандемии коронавирусной инфекцией многие российские знаменитости заболели ею, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко и певец Филипп Киркоров.
Сегодня стало известно, что журналистка Ксения Собчак заразилась COVID-19. Она сама сообщила об этом в эфире своего шоу «Док-ток» на Первом канале, который провела удаленно. Телеведущая рассказала, что у нее были кашель и повышение температуры тела, но она уже почти выздоровела. Также Собчак упомянула, что ее трехлетний сын Платон переболел коронавирусной инфекцией в конце лета.