Петросян госпитализирован 

Осведомленный собеседник рассказал каналу, что некоторое время назад 75-летний юморист почувствовал недомогание в своей квартире в Москве , вызвал бригаду скорой помощи, и та госпитализировала его с предварительным диагнозом «Коронавирусная инфекция». В настоящее время Петросян чувствует себя удовлетворительно.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 43,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,53 миллиона.