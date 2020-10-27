«Ставка 13,5 тысячи»: раскрыта правда о зарплате педагогов

Читатель «Рамблер» прокомментировал официальную позицию российских властей о том, что средняя зарплата учителя в стране в 2020 году составляет порядка 40 тысяч рублей. Педагог подчеркнул, что на самом деле за эти деньги людям приходится работать в два раза больше, чем установлено государственными нормами. Как итог, большинство учителей уходят из профессии.

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В августе премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, заявил, что средняя зарплата учителя в России составляет 40,1 тысячи рублей. При этом глава кабмина отметил, что в разных регионах цифра может меняться в большую или меньшую сторону.

Читатель «Рамблер», работающий школьным учителем, подчеркнул, что ему, чтобы заработать даже 35 тысяч рублей, необходимо взять на себя двойную нагрузку, классное руководство, ведение кружков, проверку тетрадей и т.д.

«Базовая ставка за 18 часов, а именно столько должен работать учитель составляет в среднем 13 500 р.», - пояснил педагог (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим. ред.).

В результате, отметил он, в регионе учителя вынуждены трудиться по 36 часов в неделю.

«Это словно рабочего попросить отработать 16 часов в ДЕНЬ!» - подчеркнул читатель.