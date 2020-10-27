Познер о заявлении Андреевой: «Это как-то несерьезно»

Познер признает право высказываться за каждым, но удивлен, что ведущая не верит в опасность коронавируса и так об этом говорит.

Владимир Познер был не мало удивлен, когда услышал заявление от ведущей новостей Екатерины Андреевой о том, что опасность коронавируса сильно преувеличена. Своим мнение журналист поделился с изданием Daily Storm.

Познер сказал, что у каждого есть право высказываться, как он считает нужным, вне зависимости от того, к какому каналу он относится, но он не понимает, как «немолодой и весьма опытный» человек мог назвать коронавирус «ерундой». «Это как-то несерьезно», — подытожил журналист.

Познер объяснил, что его знакомого «еле спасли» от этого вируса, а теперь болеет и супруга. Но он надеется, что близкие Андреевой никогда с ковидом не столкнутся, и она продолжит думать, что вирус не опасен.