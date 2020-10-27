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Эксперт: Пандемия продлится еще полтора года 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперт: Пандемия продлится еще полтора года
Фото: Reuters
Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная рассказала, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пшеничной, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать «горячие точки» коронавируса.
Также эксперт предупредила, что заболеваемость COVID-19 в России может резко пойти вверх в феврале-марте, а низких летних показателей стоит ждать не раньше лета 2021-го.
Пшеничная предупредила, что спад пандемии в России начнется, когда большинство россиян станут невосприимчивы к коронавирусу. Это может происходить из-за антител, появляющихся после заражения или вакцинации, а также благодаря клеточной памяти лимфоцитов, помогающей организму справиться с вирусом даже без антител.
Как сообщал «Рамблер», другой прогноз ранее сделал коллега Пшеничной, замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов. Он рассказал, что максимальный рост заболеваемости сохраняется на протяжении 28 дней от начала подъема. Это составляет два инкубационных периода, после чего ситуация стабилизируется.
По мнению Горелова, заболеваемость коронавирусом в России станет ниже в феврале-марте.
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Комментарии
Общество , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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