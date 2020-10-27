Эксперт: Пандемия продлится еще полтора года 

Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная рассказала, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пшеничной, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать «горячие точки» коронавируса.

Также эксперт предупредила, что заболеваемость COVID-19 в России может резко пойти вверх в феврале-марте, а низких летних показателей стоит ждать не раньше лета 2021-го.

Пшеничная предупредила, что спад пандемии в России начнется, когда большинство россиян станут невосприимчивы к коронавирусу. Это может происходить из-за антител, появляющихся после заражения или вакцинации, а также благодаря клеточной памяти лимфоцитов, помогающей организму справиться с вирусом даже без антител.

Как сообщал «Рамблер», другой прогноз ранее сделал коллега Пшеничной, замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов . Он рассказал, что максимальный рост заболеваемости сохраняется на протяжении 28 дней от начала подъема. Это составляет два инкубационных периода, после чего ситуация стабилизируется.

По мнению Горелова, заболеваемость коронавирусом в России станет ниже в феврале-марте.