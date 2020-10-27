Попова назвала условие отказа от масок 

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", — сказала она во вторник на форуме "Здоровое общество", отвечая на вопрос о том, придется ли людям и дальше носить маски.