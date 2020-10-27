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Попова назвала условие отказа от масок 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Попова назвала условие отказа от масок
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людям не придется всегда носить маски, поскольку для защиты от новой коронавирусной инфекции уже созданы вакцины.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", — сказала она во вторник на форуме "Здоровое общество", отвечая на вопрос о том, придется ли людям и дальше носить маски.

По словам Поповой, люди каждый год носят маски с 2016 года, когда начинается эпидсезон гриппа.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , Москва
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