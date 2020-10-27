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Российскую учительницу дважды уволили за любовь к сексу 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Российскую учительницу дважды уволили за любовь к сексу
Фото: РИА Новости
За последний год учительницу истории 26-летнюю Любовь Фролову дважды уволили за интимные подробности личной жизни, которые педагог выкладывает в личном блоге в соцсети, сообщает «Комсомольская правда». Подписчики излишне откровенного учителя посоветовали ей обратиться в Комитет по образованию.
Фролова известна в сети как автор блога «Владычица Пивная». Она рассказывает пользователям о перепетиях в своей личной жизни. Девушка не замужем и не гнушается мимолетных романов. Так, однажды она призналась, что является активной пользовательницей популярного сервиса для знакомств, где ищет отношения на одну ночь.

«Кажется у меня был секс со всеми шизоидными людьми в петербургском тиндере (соцсеть — прим. ред.). И как теперь себя интеллектуально развлекать..», — гласит пост «Владычицы Пивной».

Год назад, когда Фролова работала в петербургской школе №579, об оригинальном блоге узнало руководство образовательного учреждения. Педагога уволили. Девушка устроилась работать в другую школу, предварительно сделав свой блог закрытым. На сегодняшний день ее аудитория насчитывает более 17 тысяч человек. На днях Фролова пожаловалась, что ее снова уволили. Новое начальство обнаружило в Сети «цифровой след» было славы своего педагога и решило с ней распрощаться.
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Подписчики учительницы гневно отреагировали на новость, посоветовав блогеру обратиться в местный Комитет по образованию. Они настаивают, что Фроловой следует попытаться отстоять свои права.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Магнитогорске тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из муниципального центра по требованию прокуратуры. Увольнение объяснили «аморальным поступком»: в интернете появилась снимки с эротической фотосессии, в которой женщина приняла участие 20 лет назад. При этом, по мнению Конопенко, основной причиной увольнения стали не снимки, а личная неприязнь бывшей начальницы.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда
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