Российскую учительницу дважды уволили за любовь к сексу 

За последний год учительницу истории 26-летнюю Любовь Фролову дважды уволили за интимные подробности личной жизни, которые педагог выкладывает в личном блоге в соцсети, сообщает «Комсомольская правда». Подписчики излишне откровенного учителя посоветовали ей обратиться в Комитет по образованию.

Фролова известна в сети как автор блога «Владычица Пивная». Она рассказывает пользователям о перепетиях в своей личной жизни. Девушка не замужем и не гнушается мимолетных романов. Так, однажды она призналась, что является активной пользовательницей популярного сервиса для знакомств, где ищет отношения на одну ночь.

«Кажется у меня был секс со всеми шизоидными людьми в петербургском тиндере (соцсеть — прим. ред.). И как теперь себя интеллектуально развлекать..», — гласит пост «Владычицы Пивной».

Год назад, когда Фролова работала в петербургской школе №579, об оригинальном блоге узнало руководство образовательного учреждения. Педагога уволили. Девушка устроилась работать в другую школу, предварительно сделав свой блог закрытым. На сегодняшний день ее аудитория насчитывает более 17 тысяч человек. На днях Фролова пожаловалась, что ее снова уволили. Новое начальство обнаружило в Сети «цифровой след» было славы своего педагога и решило с ней распрощаться.

Подписчики учительницы гневно отреагировали на новость, посоветовав блогеру обратиться в местный Комитет по образованию. Они настаивают, что Фроловой следует попытаться отстоять свои права.