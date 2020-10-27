Пока вы спали: россиян оставили без тепла 

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Изношенные сети и фонтаны с кипятком: россияне сидят без тепла

В ряде российских регионов, несмотря на начало отопительного сезона, жители остались без тепла. Число жалоб по всей стране на аварии в этом году увеличилось вдвое, только в Кировской области прокуратура нашла 650 нарушений законов при подготовке объектов ЖКХ к зиме, пишет РЕН ТВ.

При этом проведенная Общероссийским народным фронтом проверка показала, что износ котельных составил 60 процентов, а тепловых сетей — 65. Эксперты отмечают, что из-за изношенности оборудования растут затраты на отопление и тарифы, и предлагают создать единую программу модернизации сетей теплоснабжения с финансированием из федерального бюджета.

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Элиот заявил о том, что США надеются увидеть в России «дружественного партнера». Однако эксперты уверены, что «заигрывания» США с Россией направлены на внесение раскола в российско-китайские отношения, пишет «Свободная пресса».

По словам руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития, политолога Игоря Шатрова , США склоняют Россию к тому, что два сильных игрока на международной арене должны стать партнерами, чтобы противодействовать росту третьего крупного игрока — Китая. Именно Китай, а не Россию, американская администрация рассматривает в качестве основного соперника, уверен он.

Стремительный рост военных бюджетов традиционно нейтральных Финляндии и Швеции, а также планы по приобретению у США истребителей пятого поколения, вынуждают задуматься о том, насколько защищена многокилометровая северо-западная граница России. Об этом пишет «Свободная пресса».

Издание напомнило, что Россия с Финляндией граничит на протяжении 1272 километров. Еще 219 километров отделяет ее от Норвегии. На этих участках российскую границу, которая долгие годы считалась наиболее спокойной, прикрывают две бригады, охраняющие базы Северного флота, и недавно созданная арктическая бригада.

Южный участок российско-финской границы закрывает 6-я общевойсковая Краснознамённая армия, но она — «самая слабая из подобных объединений в Вооруженных сил РФ на западном стратегическом направлении».

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета дал ряд поручений, которые касаются поддержки родителей и детей, малого и среднего бизнеса, модернизации здравоохранения и экологическое воспитания. Об этом пишет «Российская газета».

Так, глава государства среди основных задач выделил дополнительную поддержку детей, чьи родители не платят алименты, а также поручил рассмотреть вопрос об оплате больничного родителям детей до 7 лет в размере 100 процентов среднего заработка.

Также среди поручений: рассмотреть снижение ставки по кредитам малому и среднему бизнесу,

запретить проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года и стимулировать применения телемедицинских технологий в здравоохранении.

Перемирие между Арменией и Азербайджаном было достигнуто именно благодаря американской, а не российской дипломатии. Какие долгосрочные последствия будет иметь обострение нагорно-карабахского конфликта, разбиралась «Свободная пресса».

По словам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, Россия вряд ли сейчас будет «бодаться с Турцией», которая активно поддержала Азербайджан, так как это невыгодно.

При этом США, где сильно армянское лобби, уже выступили с осуждением турецкой позиции. России, чтобы сохранить влияние в регионе и обеспечить возможность «поиска компромиссов», стоит сейчас встать на сторону Армении, считает он.