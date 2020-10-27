Названы сроки «передышки» от коронавируса в России

"Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая "передышка". Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности", — сказала Пшеничная.