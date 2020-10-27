Названы сроки «передышки» от коронавируса в России

После стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России, которая ожидается в ноябре, может наступить некоторая "передышка", но это произойдет лишь при сохранении уже введенных ограничений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии РоспотребнадзораНаталья Пшеничная.
"Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая "передышка". Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности", — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что, возможно, на это повлияют минусовые температуры, которые должны установиться на большей части территории России в конце осени-начале зимы, по аналогии с тем, как холода влияют на распространение других респираторных вирусов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.