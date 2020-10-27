Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эпидемиолог рассказала, когда россияне смогут отдохнуть от COVID-19 

РИА Новости 4 часа назад
Названы сроки «передышки» от коронавируса в России
Фото: РИА Новости
После стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России, которая ожидается в ноябре, может наступить некоторая "передышка", но это произойдет лишь при сохранении уже введенных ограничений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии РоспотребнадзораНаталья Пшеничная.

"Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая "передышка". Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности", — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что, возможно, на это повлияют минусовые температуры, которые должны установиться на большей части территории России в конце осени-начале зимы, по аналогии с тем, как холода влияют на распространение других респираторных вирусов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Последние новости
Актрису Наталию Дрожжину и ее мужа задержали за обман вдовы Баталова Актрису Наталию Дрожжину и ее мужа задержали за обман вдовы Баталова Названы фрукты, которые помогут восстановиться после COVID-19 Названы фрукты, которые помогут восстановиться после COVID-19 Врач назвал правильные способы проверки себя на коронавирус Врач назвал правильные способы проверки себя на коронавирус
Комментарии 2
Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев ответил на обвинения в работе на КГБ
Соловьев ответил на обвинения в работе на КГБ
Закручивание гаек: ждет ли россиян ужесточение удалёнки
Закручивание гаек: ждет ли россиян ужесточение удалёнки
В Крыму пациент напал на врача скорой помощи
В Крыму пациент напал на врача скорой помощи
Демократ в США выступил за признание Карабаха
Демократ в США выступил за признание Карабаха
Видео
Задержание криминального авторитета Далгата попало на видео
01:27
Задержание криминального авторитета Далгата попало на видео
Происшествия Криминал
Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей
01:21
Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей
Происшествия
Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем
00:23
Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем
Армия
Пенсионерка обозвала пассажиров «масочными идиотами»
01:15
Пенсионерка обозвала пассажиров «масочными идиотами»
Происшествия
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
02:05
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
Происшествия Криминал
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
00:49
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
Армия
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
01:01
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
Происшествия
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
03:09
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
В мире
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия