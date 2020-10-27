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Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Маркировку лекарств упростят для всех участников отрасли
Фото: РИА Новости
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с государственными регуляторами намерен реализовать ряд мер, которые способствовали бы повышению качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и, в конечном счёте, гарантировали бы бесперебойное движение препаратов.
Как отмечается в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 27 октября, пресс-релизе, подобное решение понадобилось с учетом повышенного спроса на лекарства, неполадок инцидентов на инфраструктуре оператора и отсутствия полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами.
В результате будет снижена нагрузка на участников оборота, а также улучшится качество сервиса Оператора-ЦРПТ.
В частности, речь идёт о временном переходе на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах, для чего в системе реализован новый функционал — возможность безакцептной приемки товара получателем. Таким образом, получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. А уже далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки.
Эта схема уже успешно реализуется с рядом участников рынка ("Озон", "Фармстандарт", «Валента Фарм», Аптеки Кузбасса).
Еще одним фактором, который влиял на скорость движения препаратов, было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка.
ЦРПТ также ведёт активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия нерегламентированных проверок подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям.
Оптимизация программного обеспечения системы в течение последних дней обеспечила многократный рост производительности. Также была увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ, а для оперативного решения вопросов созданы чаты в мессенджерах.
Кроме того, для более качественной коммуникации с рынком, создана рабочая группа, в которую вошли представители аппарата правительства РФ, Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, ФТС и ЦРПТ.
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Общество , Минпромторг , Минздрав РФ , Фармстандарт , Правительство РФ , Росздравнадзор , Газета.Ru
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