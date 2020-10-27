Маркировку лекарств упростят для всех участников отрасли

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с государственными регуляторами намерен реализовать ряд мер, которые способствовали бы повышению качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и, в конечном счёте, гарантировали бы бесперебойное движение препаратов.

Как отмечается в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 27 октября, пресс-релизе, подобное решение понадобилось с учетом повышенного спроса на лекарства, неполадок инцидентов на инфраструктуре оператора и отсутствия полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами.

В результате будет снижена нагрузка на участников оборота, а также улучшится качество сервиса Оператора-ЦРПТ.

В частности, речь идёт о временном переходе на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах, для чего в системе реализован новый функционал — возможность безакцептной приемки товара получателем. Таким образом, получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. А уже далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки.

Эта схема уже успешно реализуется с рядом участников рынка ("Озон", "Фармстандарт" , «Валента Фарм», Аптеки Кузбасса).

Еще одним фактором, который влиял на скорость движения препаратов, было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка.

ЦРПТ также ведёт активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия нерегламентированных проверок подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям.

Оптимизация программного обеспечения системы в течение последних дней обеспечила многократный рост производительности. Также была увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ, а для оперативного решения вопросов созданы чаты в мессенджерах.