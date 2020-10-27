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Врач: обработка антисептиком товаров из магазина не защитит от коронавируса 

News.ru 12 минут назад
Развеян еще один популярный миф о коронавирусе
Фото: РИА Новости
Коронавирус в магазине может находиться на упаковках тех или иных товаров. Однако их обработка в стремлении защититься от инфекции по сути бесполезна, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Юркин.

Я, честно говоря, не обрабатываю. Потому что вирус — это такая вещь, от неё никогда не защитишься. Это не чума и не оспа натуральная, не сибирская язва. Такой большой психоз, который сейчас развили — он совершенно не нужен. Он даже наоборот мешает. Это может быть на любых упаковках, где человек не помыл руки, или стоял без маски и чихнул. А на что он чихнёт — не имеет значения. Упаковка может всего чего-угодно. Даже упаковка гвоздей может быть, — пояснил Юркин.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что на одноразовых медицинских масках в холодную погоду может образовываться конденсат, который является благоприятной средой для размножения вирусов. Кроме того, такие изделия будут достаточно быстро промокать под снегом. По этой причине поздней осенью и зимой следует отдать предпочтение хлопчатобумажным изделиям индивидуальной защиты, писал NEWS.ru.
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Общество
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