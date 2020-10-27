Россиян предупредили о третьей волне COVID-19 

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев допустил возможность распространения третьей волны коронавируса в России . Об этом пишет газета «Известия».

По мнению Лукашева, сейчас в разных регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 складывается по-разному, и уже невозможно говорить об общей тенденции для всей страны.

«В большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение вируса: если нет ужесточения мер или если не успела наработаться иммунная прослойка, то дальнейший рост вполне возможен», — отметил он.

При этом вирусолог подчеркнул, что в Москве уже сформировалась определенная иммунная прослойка, и за счет нее, а также благодаря соблюдению масочного режима многими жителями и введению ограничительных мер, есть вероятность переломить ситуацию в ближайшее время.

Однако, по мнению специалиста, нельзя исключать третью волну эпидемии COVID-19.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — считает Лукашев.

«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 43,4 млн человек. В России заболело более 1,5 млн человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пандемию коронавирусной инфекции достаточно беспрецедентным вызовом, который угрожает в первую очередь здоровью людей, а также негативно влияет на национальные и глобальную экономику.