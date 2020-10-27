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«Дебилы»: Познер обрушился на россиян

Алиса Селезнёва
19 минут назад
Люди, заявляющие о том, что коронавируса не существует – «дебилы или провокаторы». Об этом НСН заявил телеведущий и журналист Владимир Познер.
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Как сообщал «Рамблер», ранее Познер назвал людей, которые не соблюдают меры предосторожности, угрозой его жизни и жизни его близких. Он предложил ковид-диссидентам «жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя».
Он также раскритиковал отношение россиян к коронавирусу и призвал ввести серьезные штрафы за отсутствие масок.
По словам Познера, его жена заболела коронавирусом, и он теперь говорит «с личной точки зрения».
«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», - подчеркнул он.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 43,4 млн человек. В России заболело более 1,5 млн человек.
Общество,Владимир Познер,
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