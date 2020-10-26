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Ковид будут диагностировать по кашлю

Российская Газета
42 минуты назад
Зараженных коронавирусом будут выявлять по звуку кашля. Такая система разрабатывается компаниями Национальной технологической инициативы. По утверждению авторов, новая технология позволит выявлять COVID-19 на самой ранней стадии. Принцип действия довольно прост.
COVID будут диагностировать по-новому
Фото: ReutersReuters
Как известно, врачи заметили у пациентов, зараженных COVID-19, характерный кашель. По словам медиков, его можно отличить от кашля, вызванного другими заболеваниями. Искать это отличие ученые намерены доверить искусственному интеллекту. А предварительно он пройдет обучение на записях кашля нескольких тысяч людей, у которых надежно выявлена коронавирусная инфекция.
Впрочем, медики по традиции консервативны. Ведь коронавирус очень похож на другие инфекции дыхательной системы. И вообще кашлем сопровождаются многие болезни, скажем, аллергия и бронхиальная астма, проблемы с легкими. Даже обычное курение может вызывать стойкий кашель. Как выделить в этом "кашельном" букете именно коронавирусный? Опытный врач поставит диагноз после изучения не только кашля, а всех данных конкретного человека. Электронный доктор на такое не способен. Но энтузиасты искусственного интеллекта уверены в возможностях своего детища. Нужно только показать ему образцы особенностей разного кашля, а уж система научится их различать. Конечно, система не избавлена от ошибок, но ей можно доверить массовый и быстрый скрининг больших групп населения, например, в аэропортах.
Отметим, что аналогичные системы диагностики по кашлю разрабатывают и в зарубежных лабораториях, в частности в Швейцарии, США и Израиле.
Но даже в случае успеха такого "кашлемера" это не диагностическая панацея. Ведь, по данным врачей, почти у половины зараженных вообще нет кашля.
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