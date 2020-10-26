Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в HD
50.000 фильмов и сериалов в HD Смотрите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Минздрав опубликовал рекомендации по лечению COVID-19 

Lenta.ru и ещё 10 8 часов назад
Минздрав опубликовал рекомендации по лечению COVID-19
Фото: ТАСС
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Документ размещен на сайте ведомства.
В список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.
В ведомстве добавили, что имеющиеся в настоящее время сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Отмечается, что применение лекарств допускается по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента будет превышать риск их применения.
Ранее из рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрав исключил два препарата, которые не показали свою эффективность. Речь идет о препаратах лопинавир и ритонавир.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Последние новости
Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300 Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300
Общество , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Эрдогана собирают мощную коалицию
Против Эрдогана собирают мощную коалицию
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
В России введут химическую кастрацию
01:14
В России введут химическую кастрацию
Происшествия
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
На Луне нашли воду
00:50
На Луне нашли воду
Наука и техника
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
03:07
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Общество