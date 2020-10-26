Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Затравкин застрял в туалете в аэропорту

Вероника Полынина
5 часов назад
Пианист Лука Затравкин попал в очередную курьезную историю, пишет «Слово и дело».
Затравкин застрял в туалете в аэропорту
Фото: InstagramInstagram
Возвращаясь из отпуска в Турции, Затравкин решил посетить туалетную комнату и на 15 минут застрял в кабинке из-за заклинившей двери.
Когда сотрудники аэропорта вызволили сына художника Никаса Сафронова на волю, последовала еще одна неприятность. Пианист не смог получить свой багаж, поскольку техника воздушной гавани показала превышение уровня радиации в его чемодане.
К счастью, оказалось, что прибор выдал ошибку, и с радиацией у Луки Сафронова все было в норме.
Как писал «Рамблер», ранее Лука Затравкин уже неоднократно попадал в курьезные ситуации. Так, в конце 2019 года он приобрел широкую известность, когда его засосало в туалет на борту самолета. Затем на отдыхе в Таиланде 240-килограммовый пианист упал с лестницы, а в сентябре этого года по ошибке нырнул в детский лягушатник, сломал дно бассейна и получил травмы.
Общество,Турция,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители