Затравкин застрял в туалете в аэропорту

К счастью, оказалось, что прибор выдал ошибку, и с радиацией у Луки Сафронова все было в норме.

Как писал «Рамблер», ранее Лука Затравкин уже неоднократно попадал в курьезные ситуации. Так, в конце 2019 года он приобрел широкую известность, когда его засосало в туалет на борту самолета. Затем на отдыхе в Таиланде 240-килограммовый пианист упал с лестницы, а в сентябре этого года по ошибке нырнул в детский лягушатник, сломал дно бассейна и получил травмы.