Затравкин застрял в туалете в аэропорту

Пианист Лука Затравкин попал в очередную курьезную историю, пишет «Слово и дело».
Возвращаясь из отпуска в Турции
, Затравкин решил посетить туалетную комнату и на 15 минут застрял в кабинке из-за заклинившей двери.
Когда сотрудники аэропорта вызволили сына художника Никаса Сафронова на волю, последовала еще одна неприятность. Пианист не смог получить свой багаж, поскольку техника воздушной гавани показала превышение уровня радиации в его чемодане.
К счастью, оказалось, что прибор выдал ошибку, и с радиацией у Луки Сафронова все было в норме.
Как писал «Рамблер», ранее Лука Затравкин уже неоднократно попадал в курьезные ситуации. Так, в конце 2019 года он приобрел широкую известность, когда его засосало в туалет на борту самолета. Затем на отдыхе в Таиланде 240-килограммовый пианист упал с лестницы, а в сентябре этого года по ошибке нырнул в детский лягушатник, сломал дно бассейна и получил травмы.