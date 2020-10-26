Россияне вписали шашлыки в свой идеальный выходной

Каждый седьмой россиянин (15 процентов) не представляет идеального выходного без шашлыков. Это выяснили эксперты портала Superjob в ходе опроса, сообщает РБК.

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Самым популярным компонентом хорошего выходного опрошенные назвали время, проведенное с семьей, детьми и родителями. Так ответил каждый четвертый (26 процентов респондентов). Еще 24 процента указали важность прогулки. 17 процентов вписали спорт и активный отдых в свой идеальный нерабочий день. Еще у восьми процентов в такие дни есть потребность встретиться с друзьями, семь процентов хотят просто хорошо поспать, шесть — сходить на экскурсию.

Среди прочих ответов были: сходить на шопинг, в ресторан, баню, посмотреть кино или сериал, прочитать книгу, съездить на дачу, приготовить ужин, побыть в тишине.

Исследователи выделили у женщин любовь к прогулкам, музеям, шопингу, путешествиям, ресторанам и готовке. Мужчины больше предпочитали спорт, охоту, рыбалку и поездки на дачу.

В опросе участвовала тысяча человек старше 18 лет из всех 85 регионов страны. Респондент мог дать несколько ответов.