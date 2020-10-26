Скончался Алексей Солодянкин

Тольятти скончался актер и телеведущий Алексей Солодянкин, говорится в сообществе «Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Автор отмечает, что жизнь артиста «унесла эпидемия».

Фото: соцсети соцсети

Алексей Солодянкин запомнился тольяттинцам работой в театре «Колесо», где прослужил 15 лет, а также ведением программы «Тольятти в деталях» на ВАЗ ТВ. После этого актер уехал в Москву, где продолжил театральную карьеру в «Московском Театре Антреприз».

«Его работы на сцене, отличались высоким профессионализмом, острыми характерами», - говорится в сообщении.

Широкому зрителю Солодянкин стал известен благодаря сериалам, вышедшим в эфир на телеканале НТВ. Одна из его последних работ – роль продюсера в «Адвокат-9», а также участие в съемках «Братьев по обмену-2».

«Последние годы он работал над собственным проектом "Европейский Театр Антрепризы". Алексей любил режиссуру, любил находиться в движении...», - вспоминают о нем коллеги.

Солодянкину на момент смерти было 42 года.