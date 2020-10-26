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Скончался Алексей Солодянкин

Павел Тиунов
1 час назад
В Тольятти скончался актер и телеведущий Алексей Солодянкин, говорится в сообществе «Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Автор отмечает, что жизнь артиста «унесла эпидемия».
Скончался Алексей Солодянкин
Фото: соцсетисоцсети
Алексей Солодянкин запомнился тольяттинцам работой в театре «Колесо», где прослужил 15 лет, а также ведением программы «Тольятти в деталях» на ВАЗ ТВ. После этого актер уехал в Москву, где продолжил театральную карьеру в «Московском Театре Антреприз».
«Его работы на сцене, отличались высоким профессионализмом, острыми характерами», - говорится в сообщении.
Широкому зрителю Солодянкин стал известен благодаря сериалам, вышедшим в эфир на телеканале НТВ. Одна из его последних работ – роль продюсера в «Адвокат-9», а также участие в съемках «Братьев по обмену-2».
«Последние годы он работал над собственным проектом "Европейский Театр Антрепризы". Алексей любил режиссуру, любил находиться в движении...», - вспоминают о нем коллеги.
Солодянкину на момент смерти было 42 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве от коронавируса скончался адвокат Александр Каплан, который прославился участием в деле о краже имущества Анатолия Чубайса. Он представлял интересы обвиняемого в преступлении экс-члена политсовета партии «Парнас» Мусы Садаева. В 2017 году Чубайс заявил, что из жилого комплекса в поселке Переделкино в Одинцовском районе было похищено имущества на 3 миллиарда долларов. Впоследствии сумма ущерба снизилась до 70 миллионов. В настоящее время дело находится в прокуратуре. Каплан скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекции. Известно, что его супруга продолжает бороться с COVID-19 в одной из столичных клиник.
Общество,Муса Садаев,Александр Каплан,Анатолий Чубайс,Генпрокуратура РФ,РПР-Парнас,НТВ,Тольятти,
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