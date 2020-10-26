Скончался Алексей Солодянкин

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве от коронавируса скончался адвокат Александр Каплан
, который прославился участием в деле о краже имущества Анатолия Чубайса
. Он представлял интересы обвиняемого в преступлении экс-члена политсовета партии «Парнас» Мусы Садаева
. В 2017 году Чубайс заявил, что из жилого комплекса в поселке Переделкино в Одинцовском районе было похищено имущества на 3 миллиарда долларов. Впоследствии сумма ущерба снизилась до 70 миллионов. В настоящее время дело находится в прокуратуре
. Каплан скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекции. Известно, что его супруга продолжает бороться с COVID-19 в одной из столичных клиник.